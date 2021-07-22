В Рязанскую ОКБ поступило оборудование для нейрохирургических операций

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Новый микроскоп, который привезли в Рязанскую областную клиническую больницу, благодаря национальному проекту «Здравоохранение», станет помощником нейрохирургам. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Патологии головного, спинного мозга и периферической нервной системы требуют тонкой работы во время операции. Нейрохирурги работают с тончайшими структурами, не имея права совершить ошибку даже на миллиметр. А избежать таких ошибок помогает операционный микроскоп. Он точно визуализирует перемещение хирургических инструментов и дает четкий обзор операционного поля.

Во время нейрохирургической операции требуется множество мелких манипуляций. В этой специализации особенно важно уменьшить операционную рану до минимальных размеров, чтобы предотвратить осложнения и обеспечить скорейшее выздоровление пациенту. Новый микроскоп обеспечивает наиболее аккуратную, минимально травмирующую и эффективную работу во время хирургического вмешательства.