В Рязанском жилом комплексе «Наследие Современности» появится видовая терраса на крыше

Девелоперская компания «Маракас» завершает работы по благоустройству видовой террасы на крыше жилого комплекса «Наследие Современности» на улице Маяковского. Терраса позволит любоваться видами на исторический центр Рязани и Кремль. Открытие запланировано на весну 2022 года.

Видовая терраса — это территория для всех жителей этого комплекса. Это уникальный формат для рынка Рязани. На общей террасе можно наслаждаться рассветом и закатом, читать книги, работать и даже отмечать праздники с соседями. Пространство условно поделено на несколько зон: приватные для уединения и отдыха, большие для размещения компанией, специальные для занятий спортом на свежем воздухе. К открытию здесь появится удобная и красивая мебель из ротанга.

Если раньше общественным пространствам в жилых домах не уделялось должного внимания, то сегодня это одна из ведущих градостроительных тенденций. Продвинутые застройщики создают в своих проектах подобные пространства для улучшения коммуникации жителей, укрепления добрососедских отношений, совместной деятельности. Так, в жилых комплексах компании «Маракас» есть коворкинги и фитнес-центры для жителей, а также оборудованные детские игровые комнаты, которые позволяют детям общаться и налаживать дружеские связи.

Компания «Маракас» уделила особое внимание ландшафтному проектированию террасы и привлекла специалистов-ландшафтных архитекторов из Нидерландов и Москвы, которые разработали концепцию, опирающуюся на принципы экологичности, эстетики и функциональности. Растения для оформления территории доставили из питомника LORBERG в Германии. Чтобы проверить, насколько хорошо растения адаптированы к климатическим условиям нашей полосы, осенью 2020 г. их подняли на крышу жилого комплекса, где они наблюдались специалистами.

Для жизнеобеспечения растений, были спроектированы уникальные системы полива и дренажа, подобраны специальные грунты и разработаны сложные инженерных решения.