В Рязанском минздраве предупредили о новом виде мошенничества, связанном с вакцинацией

Заместитель министра здравоохранения Рязанской области Владимир Хоминец предупредил жителей города о мошенниках, которые воспользовались прививочной кампанией. Об этом сообщает ГТРК «Ока».

Так, аферисты звонят жертве и предлагают пройти опрос о вакцинации. В ходе разговора человека просят нажать определённые клавиши, после чего блокируют телефон.

В минздраве предупреждают, что выполнять такие действия нельзя.

Владимир Хоминец напомнил, что волонтёры от правительства Рязанской области действительно проводят опрос граждан о вакцинации от коронавируса, однако никогда не просят нажимать никакие кнопки.