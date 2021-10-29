8.7 C
Рязань
Пятница, 29 октября, 2021
spot_img
На главнуюНовости Рязани

В Рязанском минздраве предупредили о новом виде мошенничества, связанном с вакцинацией

Александр Ильин

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Заместитель министра здравоохранения Рязанской области Владимир Хоминец предупредил жителей города о мошенниках, которые воспользовались прививочной кампанией. Об этом сообщает ГТРК «Ока».

Так, аферисты звонят жертве и предлагают пройти опрос о вакцинации. В ходе разговора человека просят нажать определённые клавиши, после чего блокируют телефон. 

В минздраве предупреждают, что выполнять такие действия нельзя. 

Владимир Хоминец напомнил, что волонтёры от правительства Рязанской области действительно проводят опрос граждан о вакцинации от коронавируса, однако никогда не просят нажимать никакие кнопки. 

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

spot_img
Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,782ЧитателиЧитать
1,520ЧитателиЧитать