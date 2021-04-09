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Пятница, 9 апреля, 2021
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В рязанском магазине 33-летний мужчина организовал наркопритон

Елена Лобанова

В магазине в Дашково-Песочне 33-летний рязанец организовал наркопритон. Злоумышленника задержали. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД. 

Известно, что 33-летний рязанец арендовал помещение в жилом доме на улице Новоселов. Там он оборудовал магазин рыболовных принадлежностей. Время от времени туда заходили пять местных жителей. Оказалось, что внутри магазина был наркопритон. 

В помещении правоохранители обнаружили предметы со следами синтетических наркотиков. У хозяина притона изъяли около грамма этого вещества. 

В отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.228 и ч.1 ст.232 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

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