В рязанском магазине 33-летний мужчина организовал наркопритон

В магазине в Дашково-Песочне 33-летний рязанец организовал наркопритон. Злоумышленника задержали. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Известно, что 33-летний рязанец арендовал помещение в жилом доме на улице Новоселов. Там он оборудовал магазин рыболовных принадлежностей. Время от времени туда заходили пять местных жителей. Оказалось, что внутри магазина был наркопритон.

В помещении правоохранители обнаружили предметы со следами синтетических наркотиков. У хозяина притона изъяли около грамма этого вещества.

В отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.228 и ч.1 ст.232 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.