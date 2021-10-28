В Рязанской облдуме прошёл «правительственный час»

В областной Думе в среду, 27 октября, состоялся «правительственный час» на тему: «О создании условий для повышения качества жизни граждан старшего поколения: организация санаторно-курортного и социального обслуживания, продление активного долголетия. Переход к предоставлению мер социальной поддержки в формате «Социальное казначейство». Перед депутатами выступили министр труда и социальной защиты населения Рязанской области Валерий Емец, врио управляющего Рязанского регионального отделения Фонда социального страхования РФ Оксана Иванова, заместитель управляющего Отделения Пенсионного фонда РФ по Рязанской области Андрей Фетисов. Они рассказали о работе ведомств по данному направлению и ответили на вопросы депутатов.

Валерий Емец в ходе доклада сообщил, что все мероприятия, направленные на улучшение качества жизни людей пожилого возраста, ведутся в рамках федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». С 2018 года в регионе реализуется пилотный проект по созданию системы долговременного ухода (СДУ). Сейчас в мероприятиях проекта СДУ задействовано 69 государственных учреждений. Создано 79 новых сервисов. В числе приоритетных направлений – развитие «школ ухода», служб помощников по уходу на дому, «сопровождаемого проживания». Опыт работы Рязанской области лег в основу типовой модели СДУ, разработанной Минтрудом России. Ведомство также включилось в работу по переходу на формат «Социальное казначейство», позволяющий предоставлять меры социальной поддержки в режиме «одного окна», без предоставления гражданами документов. С января 2022 года полномочия по оказанию ряда мер социальной поддержки предаются Пенсионному фонду РФ.

Как сообщил заместитель управляющего Отделения Пенсионного фонда РФ по Рязанской области Андрей Фетисов, все необходимые сведения наряду с другими ведомствами порталу «Социального казначейства» будут поступать и из баз ПФР. Он также отметил, что постепенно в «Социальное казначейство» будут переведены все процессы, касающиеся предоставления гражданам мер социальной поддержки. Оперативная работа будет вестись через ПФР.

Временно исполняющая обязанности управляющего регионального отделения Фонда СС РФ Оксана Иванова сосредоточила свое внимание на оказании услуг по реабилитации граждан старшего возраста, в их числе предоставление путевок на санаторно-курортное лечение и различных средств реабилитации. Она рассказала депутатам о существующем порядке получения данных мер соцподдержки и привела цифры по итогам деятельности ведомства.

Обсуждая представленные доклады, парламентарии задали выступавшим вопросы. В частности, заместитель председателя комитета областной Думы по бюджету и налогам Екатерина Мухина поинтересовалась наличием жалоб на несвоевременное предоставление средств реабилитации. Оксана Иванова сообщила, что ни одно обращение не остается без внимания, а задержки действительно случаются из-за длительной процедуры государственных закупок. В случае поступления жалоб на качество изделий комиссионно устанавливается причина. От поставщика могут потребовать доработки или замены изделия.

Заместитель председателя комитета областной Думы по регламенту, мандатным вопросам и депутатской этике Наталья Рубина поинтересовалась, как в условиях пандемии организуют досуг пожилых людей. По словам министра Валерия Емеца, в подведомственных учреждениях восстановлена культурно-досуговая деятельность. Этому способствовал высокий, свыше 90%, уровень вакцинации как подопечных, так и сотрудников.

В ходе «правительственного часа» был затронут вопрос повышения расходов бюджета на оказание социальных, услуг, в частности увеличения нормативов на санаторно-курортное лечение. В завершение «правительственного часа» председатель областной Думы Аркадий Фомин призвал депутатов включиться в подготовку постановления по итогам мероприятия и, в случае необходимости, предусмотреть работу по внесению предложений на федеральный уровень по корректировке законодательства.