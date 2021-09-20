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Понедельник, 20 сентября, 2021
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В Рязанской области завершили подсчёт голосов по округу № 157

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В Рязанской области завершили подсчёт голосов по округу № 157

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В Рязанской области полностью завершили подсчёт голосов на выборах в Государственную думу в округе № 157.

По партийным спискам победу одержала «Единая Россия», набравшая 49,17%. На втором месте КПРФ — 18,79%, затем ЛДПР — 9,69%, «Справедливая Россия — за правду» — 7,83%, «Новые люди» — 5,76%.

Остальные партии набрали менее 5% голосов избирателей.

Победителем в одномандатном округе стал Дмитрий Хубезов из «Единой России». За него проголосовали 48,06%. Коммунист Евгений Морозов второй — 14,66%. На третьем месте Александр Шерин (ЛДПР) — 13,84%.

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