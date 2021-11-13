В Рязанской области выявлено 272 новых случаев заражения коронавирусом

В субботу, 13 ноября, в Рязанской области выявлено 272 новых случаев заражения COVID-19. Число скончавшихся — 19. Пациентов, справившихся с болезнью, — 74. Об этом сообщает столичный оперштаб.

Всего с начала пандемии в регионе жертвами коронавируса стали 1641 человек, общее число случаев заражения — 51 225.

Темп прироста за сутки составил 0.53%. Показатель заболеваемости в регионе — 4567.6 на 100 тысяч населения, по стране в целом — 6149.1 на 100 тысяч населения.

В России за сутки выявили 39 256 случаев заражения (всего 9 031 851), умерло пациентов — 1241 (всего 254 167).