В Рязанской области выявлено 199 новых случаев заражения коронавирусом

В воскресенье, 24 октября, в Рязанской области выявлено 199 новых случаев заражения COVID-19. Число скончавшихся — 10. Пациентов, справившихся с болезнью, — 20. Об этом сообщает столичный оперштаб.

Всего с начала пандемии в регионе жертвами коронавируса стали 1328 человек, общее число случаев заражения — 46 361.

Темп прироста за сутки составил 0.43%. Показатель заболеваемости в регионе — 4133.9 на 100 тысяч населения, по стране в целом — 5611.1 на 100 тысяч населения.

В России за сутки выявили 35 660 случаев заражения (всего 8 241 643), умерло пациентов — 1072 (всего 230 600).