8.1 C
Рязань
Пятница, 15 октября, 2021
spot_img
spot_img
На главнуюКоронавирус

В Рязанской области выявлено 175 новых случаев заражения коронавирусом

Александр Ильин

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

В пятницу, 15 октября, в Рязанской области выявлено 175 новых случаев заражения COVID-19, максимум с начала пандемии. Число скончавшихся — 8. Пациентов, справившихся с болезнью, — 112. Об этом сообщает столичный оперштаб.

Всего с начала пандемии в регионе жертвами коронавируса стали 1243 человека, общее число случаев заражения — 44 618.

Темп прироста за сутки составил 0.39%. Показатель заболеваемости в регионе — 3978.5 на 100 тысяч населения, по стране в целом — 5395.7 на 100 тысяч населения.

В России за сутки выявили 32 196 случаев заражения (всего 7 925 176), умерло пациентов — 999 (всего 221 313).

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

spot_img
Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,724ЧитателиЧитать
1,518ЧитателиЧитать

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]