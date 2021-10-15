В Рязанской области выявлено 175 новых случаев заражения коронавирусом

В пятницу, 15 октября, в Рязанской области выявлено 175 новых случаев заражения COVID-19, максимум с начала пандемии. Число скончавшихся — 8. Пациентов, справившихся с болезнью, — 112. Об этом сообщает столичный оперштаб.

Всего с начала пандемии в регионе жертвами коронавируса стали 1243 человека, общее число случаев заражения — 44 618.

Темп прироста за сутки составил 0.39%. Показатель заболеваемости в регионе — 3978.5 на 100 тысяч населения, по стране в целом — 5395.7 на 100 тысяч населения.

В России за сутки выявили 32 196 случаев заражения (всего 7 925 176), умерло пациентов — 999 (всего 221 313).