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Четверг, 29 апреля, 2021
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В Рязанской области в первом чтении приняли законопроект о запрете шуметь ночью и в обед

7info7
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29 апреля депутаты Рязанской областной Думы в первом чтении приняли законопроект об обеспечении тишины и покоя граждан.

В нем в частности предлагается в регионе установить два периода тишины – с 22 до 8 и с 13 до 15 часов ежедневно. Эти требования распространяются на жилые и нежилые помещения многоквартирных и индивидуальных жилых домов, на придомовые территории, территории дошкольных учреждений. Также нельзя шуметь в зданиях и на территориях медорганизаций, организаций социального обслуживания и организаций, оказывающих услуги по временному проживанию. Кроме того, запрет в случае принятия закона распространится на некоммерческие садоводческие и огороднические товарищества.

В указанные часы предлагается не включать звуковоспроизводящие устройства и устройства звукоусиления. Запрет на их использование распространится, в том числе, на автомобили, объекты торговли, досуга и общественного питания. А в периоды тишины рязанцам будет нельзя кричать, свистеть, петь, играть на музыкальных инструментах, использовать пиротехнику и делать ремонт. Владельцам автомобилей также необходимо принимать меры по отключению сигнализаций, сработавших несколько раз.

Принятие этого закона вызвано обращениями граждан, которые испытывают неудобства от шума в вечернее время и днём, когда дети ложатся спать, – рассказывает председатель регионального парламента Аркадий Фомин. – Мы принимаем его в первом чтении, понимая, что проект закона о тишине требует обсуждения непосредственно с людьми, – сказал Аркадий Фомин. – Особенно это стало актуально в период пандемии, когда многие находились на удаленке, когда дети учились дистанционно.  Также важным он является для дачников, которые, приезжая на приусадебные участки, зачастую страдают от шума.

По словам Фомина, в ближайшее время состоится обсуждение законопроекта, в ходе которого будут собраны пожелания и предложения от рязанцев. После этого закон планируют принять во втором чтении.

Для нас очень важно, чтобы человек имел право на отдых, и чтобы этот отдых ему никто не мог испортить, – добавил председатель Облдумы.

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