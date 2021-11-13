В Рязанской области ухудшилась эпидемиологическая ситуация по коронавирусу

В Рязанской области наблюдается отрицательная динамика по заболеваемости COVID-19. Об этом свидетельствуют данные тепловой карты на сайте стопкоронавирус.рф.

Согласно показателям, регион перешёл из оранжевой зоны в красную, то есть стало фиксироваться более 150 случаев заражения на 100 тыс. населения за 7 суток.

Кроме того, эпидемиологическая ситуация ухудшилась в Амурской, Иркутской, Новосибирской и Томской областях.

Напомним, сегодня, 12 ноября, в регионе выявлено 273 случая заражения, скончался 21 пациент.