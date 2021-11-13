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Суббота, 13 ноября, 2021
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В Рязанской области ухудшилась эпидемиологическая ситуация по коронавирусу

Александр Ильин

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В Рязанской области наблюдается отрицательная динамика по заболеваемости COVID-19. Об этом свидетельствуют данные тепловой карты на сайте стопкоронавирус.рф. 

В Рязанской области ухудшилась эпидемиологическая ситуация по коронавирусу

Согласно показателям, регион перешёл из оранжевой зоны в красную, то есть стало фиксироваться более 150 случаев заражения на 100 тыс. населения за 7 суток. 

Кроме того, эпидемиологическая ситуация ухудшилась в Амурской, Иркутской, Новосибирской и Томской областях. 

Напомним, сегодня, 12 ноября, в регионе выявлено 273 случая заражения, скончался 21 пациент.

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