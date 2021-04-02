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Суббота, 3 апреля, 2021
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В Рязанской области стартовали ярмарки вакансий

Валерия Мединская

В регионе стартовал весенний марафон ярмарок вакансий для студентов и выпускников высших учебных заведений. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, очередное мероприятие прошло в РГРТУ им. В.Ф. Уткина. 

Участников мероприятия попривествовал заместитель министра труда и социальной защиты населения Рязанской области Александр Четоркин. Он отметил, что согласно прогнозу потребности в кадрах на семилетний период, предприятиям промышленной отрасли необходимо более 30 тысяч молодых специалистов.

На ярмарке представили более 550 вакансий от 14 работодателей региона. Мероприятие постелило около 200 человек. Студенты-старшекурсники прошли предварительные собеседования, а также ознакомились с условиями будущих мест работы.

В весенний период ярмарки пройдут во всех крупных вузах региона с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и правил.

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