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Понедельник, 18 октября, 2021
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В Рязанской области состоялся чемпионат по спортивному ориентированию

Александр Ильин
Фото: Минспорт Рязанской области

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В воскресенье, 17 октября, под Рязанью прошли первенство и чемпионат области по спортивному ориентированию в дисциплине кросс-лонг (удлинённые дистанции). Об этом сообщает региональный минспорт. 

Соревнования прошли в деревни Кельцы Рязанского района. В них приняли участие более 150 спортсменов. 

Участники состязались в преодолении дистанции 12 км по пересечённой местности. Для победы необходимо было отметиться на всех 24 контрольных точках. 

Организаторами мероприятия выступили региональное Министерство физической культуры и спорта и Федерация спортивного ориентирования Рязанской области.

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