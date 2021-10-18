В Рязанской области состоялся чемпионат по спортивному ориентированию

В воскресенье, 17 октября, под Рязанью прошли первенство и чемпионат области по спортивному ориентированию в дисциплине кросс-лонг (удлинённые дистанции). Об этом сообщает региональный минспорт.

Соревнования прошли в деревни Кельцы Рязанского района. В них приняли участие более 150 спортсменов.

Участники состязались в преодолении дистанции 12 км по пересечённой местности. Для победы необходимо было отметиться на всех 24 контрольных точках.

Организаторами мероприятия выступили региональное Министерство физической культуры и спорта и Федерация спортивного ориентирования Рязанской области.