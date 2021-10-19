В Рязанской области снизилось число зарегистрированных преступлений

Число зарегистрированных преступлений за 9 месяцев в Рязанской области сократилось на 10,9% — с 7 766 до 6 921. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Структура преступности кардинальных изменений не претерпела. В основном регистрировались преступления против собственности (47,1%), против общественной безопасности и общественного порядка (22,6%), против личности (14,4%).

В то же время выросло количество тяжких и особо тяжких преступлений, что обусловлено увеличением совершенных при отягчающих обстоятельства краж на 35,2%, мошенничеств на 29,7%, фактов фальшивомонетничества на 24,5%.

Число убийство снизилось на 22%, изнасилований — на 21,4%, насильственных действий сексуального характера — на 56,5%, грабежей — на 21,7%.

На 5,7% сократилось число зарегистрированных преступлений, которые совершены в общественных местах, в том числе тяжких и особо тяжких — на 14,7%. Их удельный вес в общем массиве зарегистрированных уголовно наказуемых деяний составил 24,5%.

Как и прежде, более половины преступлений (59,5%), совершены лицами, ранее совершавшими преступления.

На фоне сокращения на 5,1% числа преступлений, совершенных в состоянии опьянения, удельный вес таких преступлений также незначительно сократился до 28%.

Удельный вес запрещенных уголовным законов деяний, совершенных в опьянении, составил 20,7%.

Из общего количества расследованных преступлений 72,9% совершены неработающими.

Зарегистрировано 1 преступление, связанное с грубым нарушением общественного порядка, выразившимся в явном неуважении к обществу (ст.213 УК РФ).