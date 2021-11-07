В Рязанской области снимают документальный проект для федерального телеканала

В Рязанской области в селе Ясенок Ухоловского района начались съёмки документального проекта «Двенадцать» для телеканала «Спас». Об этом сообщает ИД «Пресса».

Проект «Двенадцать» будет рассказывать истории 12 героев, которые решили «освободиться от отравляющих жизнь им и их близким зависимостей».

Авторами картины стали режиссёр Роман Ганган, руководитель центра «Трезвое дело» Евгений Леднев и актер Антон Макарский.

«Мы постараемся сделать честный и человеческий проект, который, надеюсь, будет полезен всем, кто захочет покончить с зависимостями, разрушающими жизнь», — рассказывает Макарский.

Интервью с одним из создателей проекта опубликовано на сайте ИД «Пресса».

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