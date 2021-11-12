В Рязанской области разыскивают пропавшего в 2019 году Алексея Полякова

Рязанский СК проводит доследственную проверку по факту безвестного исчезновения уроженца Касимова Алексея Владимировича Полякова, сообщает пресс-служба ведомства.

Последний раз мужчину видели в декабре 2019 года около остановки у здания ГБУ РО «Касимовский ММЦ», в Касимове на улице Загородная, 13. Уточняется, что пропавший фактически не имеет постоянного места жительства.

Приметы: на вид 35 лет, рост 160 см., худощавого телосложения, волосы темно-русые, короткие, глаза голубые. У мужчины также есть особая примета; на груди имеется татуировка в виде иконы «Божьей Матери».

Всем, кто обладает информаций о местонахождении пропавшего, просят обращаться по телефонам 8 (49131) 2-24-64 (Касимовский МСО СУ СК России по Рязанской области) или 02 (112).