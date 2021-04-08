В Рязанской области задержали водителя, который насмерть сбил 17-летнего велосипедиста

В Рязанской области разыскали водителя, который 16 октября 2020 года сбил 17-летнего велосипедиста и скрылся. Его разыскивали и недавно задержали. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

ДТП произошло на 216-м километре трассы «Москва-Челябинск». Установлено, что автомобиль двигался в попутном направлении с велосипедистом и ударил его сзади. После водитель скрылся с места ДТП, а подростка оставил в беспомощном состоянии. Мальчик вскоре скончался.

— Оперативники осмотрели место происшествия и обнаружили фрагмент бампера, который упал на дорогу после наезда. Это помогло сориентироваться в поисках автомобиля. Затем полицейские проверили видеокамеры с системой фиксации нарушений ПДД. Из потока транспорта удалось установить автомобиль с характерными повреждениями, — говорится в сообщении.

После удалось выяснить и личность владельца «Газели». Им оказался 38-летний житель Рязанской области. Против него возбудили уголовное дело по ч.4 ст.264 УК РФ. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

В ходе расследования установили, что пострадавшего с места столкновения на дороге оттащили к обочине и сбросили в кювет. В попытке скрыть следы ДТП подозревается водитель автомобиля.

Следователи по факту произошедшего возбудили уголовное дело по п.«к» ч.2 ст.105 УК РФ (Убийство с целью скрыть другое преступление), по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет, либо – пожизненное лишение свободы.