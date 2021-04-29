12.8 C
Рязань
Четверг, 29 апреля, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниОрганы властиОблдума

В Рязанской области появится новая награда

7info7
- Advertisement -

Звание «Почётный рационализатор» будут присваивать жителям Рязанской области. Соответствующее изменение в региональный закон «О наградах» приняли депутаты Облдумы 29 апреля.

Инициаторами введения новой награды стали представители областного отделения Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов. Сейчас оно насчитывает более трёх тысяч человек.

Чтобы получить звание «Почётный рационализатор Рязанской области», необходимо разработать и внедрить в производство не менее 20 рационализаторских предложений, которые вносят существенный вклад в совершенствование производства, повышение производительности труда, улучшение качества продукции. Ещё одно условие для получения награды – многолетняя плодотворная рационализаторская деятельность.

Инициатива по учреждению новой награды в регионе реализуется в рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости».

Отметим, что почётное звание за рационализаторскую деятельность на сегодняшний день присваивается в нескольких регионах: Татарстан, Чувашия, Костромская и Самарская области. В Рязанской области закон вступает в силу 1 января 2022 года.

Новости Рязани читайте здесь

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

321ФанатыМне нравится
670ЧитателиЧитать
1,536ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: +7 (920) 639-91-05.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]