В Рязанской области под медицинским наблюдением находятся 9356 пациентов с коронавирусом

В Рязанской области по состоянию на 9:00 6 ноября медицинское наблюдение осуществляется в отношении 9356 человек с диагнозом COVID-19. Об этом сообщает опергруппа региона.

В целом на текущий момент поступила информация о 166 918 гражданах, прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусу, и контактных с больными и подозрительными на заболевание.

Всего на 9:00 6 ноября в регионе зарегистрировано 49162 случая заболевания COVID-19.

Ранее сообщалось, что 5 ноября в Рязанской области зафиксирован новый антирекорд по количеству смертей от коронавируса.