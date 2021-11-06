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Суббота, 6 ноября, 2021
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В Рязанской области под медицинским наблюдением находятся 9356 пациентов с коронавирусом

Александр Ильин

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В Рязанской области по состоянию на 9:00 6 ноября медицинское наблюдение осуществляется в отношении 9356 человек с диагнозом COVID-19. Об этом сообщает опергруппа региона. 

В целом на текущий момент поступила информация о 166 918 гражданах, прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусу, и контактных с больными и подозрительными на заболевание.

Всего на 9:00 6 ноября в регионе зарегистрировано 49162 случая заболевания COVID-19. 

Ранее сообщалось, что 5 ноября в Рязанской области зафиксирован новый антирекорд по количеству смертей от коронавируса.

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