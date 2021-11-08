В Рязанской области первый компонент вакцины от коронавируса получили 411 тыс. человек

На 8 ноября в Рязани и области первый компонент вакцины от коронавируса получили 411 тыс. человек, ревакцинировано 52,1 тысяч рязанцев. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства.

За неделю с 1 по 7 ноября первым компонентом привито 27 тысяч человек, ещё 10 тысяч закончили вакцинацию. Ревакцинировали 4 тысячи человек.

Роспотребнадзор предписал рязанским предприятиям и организациям привить первым компонентом не менее 80% сотрудников, до 1 декабря — провести полный цикл вакцинации.