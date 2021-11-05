В Рязанской области коронавирус диагностирован у 3433 детей

В Рязанской области на 12:30 5 ноября коронавирус диагностирован у 3433 детей, сообщает оперативная рабочая группа Правительства региона.

Всего в области с COVID-19 зарегистрировано 49162 человека. Больше всего заболевших в возрастной группе от 46 до 64 лет – 18664 рязанца.

Отмечается, что коронавирус диагностирован у 15960 граждан в возрасте от 18 до 45 лет, 9177 человек – от 65 до 80 лет, 1928 – старше 80 лет.

Напомним, 5 ноября в регионе выявили 241 новый случай заражения; скончалось 18 пациентов, максимум с начала пандемии.