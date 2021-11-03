В Рязанской области капитально отремонтировали обход Михайлова

В Рязанской области завершили капитальный ремонт обхода Михайлова. Участок дороги был передан в федеральную собственность в 2019 году, сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

Ремонт участка с 0 по 5 километр начался в конце прошлого года, сейчас дорогу привели к параметрам II категории. Рабочие полностью поменяли основание трассы, использовав органоминеральную смесь на основе битумной эмульсии. Это позволит избежать появления трещин в верхнем слое асфальта.

— На участке также обновили 6,6 км бокового барьерного ограждения, нанесли 19 км разметки из термопластика, установили 114 знаков и 370 сигнальных столбиков, — говорится в пресс-релизе.

Ещё один подарок водителям — новые линии освещения, построенные на транспортной развязки, соединяющей обход Михайлова с трассой Р-22 «Каспий», и на подъездах к ней.

Выполнен ремонт путепровода через железную дорогу на 3-м километре обхода города.