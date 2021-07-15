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Четверг, 15 июля, 2021
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В рязанской горроще массово отключат холодную воду ночью

Елена Лобанова
В рязанской горроще массово отключат холодную воду ночью
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В ночь с 15 на 16 июля в рязанской горроще отключат холодную воду. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

Отключение связано с аварией на водопроводе.

С 23:00 15 июля до 03:00 16 июля воды не будет:

  • Улица 2-я Линия, дома № 1, 3, 5, 9;
  • Улица 4-я Линия дома № 1, 2/1, 3, 5, 7, 34, 65, 67, 69;
  • Улица 5-я Линия, дом № 46а;
  • Улица 6-я Линия, дома № 4, 6, 8, 10, 18, 20, 24;
  • Улица Гагарина, дома № 72/3, 74, 76, 78, 78 корп.1, 80, 82, 86, 140/142, 156, 156а, 160/2, 158 (гимназия №5);
  • Улица Дзержинского, дома № 74/76, 78 (школа №16);
  • Улица Стройкова, дома № 49, 64;
  • Улица Островского дома № 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 17, 18, 18 корп.1, 20, 20 корп. 1, 22, 22 корп.1, 23/2, 24 корп.1;
  • Улица Полетаева дома № 10/10, 12, 14, 19 корп.1, 19/10, 21, 22, 22 корп.1, 23, 25, 25 корп.1, 26, 26 корп.1, 26 корп. 2, 27, 27 корп.1, 28, 29 корп.1, 31, 31 корп.1, 32, 33/67;
  • Улица Татарская, дома № 34, 36, 38, 42, 44, 46, 48, 50, 51/15, 52, 52 корп.1, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 69, 87, 91.

С 23:00 15 июля до 05:00 16 июля воду отключат:

  • Улица Братиславская, дома № 6, 6 корп. 1, 8, 8 корп. 1, 10, 27а, 27;
  • Улица Гагарина, дома № 53, 55, 65, 53 корп. 1, 63/29, 59а, 59;
  • Улица Полетаева, дома № 32, 30, 30 корп.1, 34;
  • Улица Пушкина, дома № 4, 4 корп. 1, 6, 4 корп. 2;
  • Улица Семашко, дома № 48, 52, 54/2, 48а, 50 (д/с №65).
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