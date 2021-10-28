В Рязанской библиотеке им. Горького прошёл VI слет волонтёров

В среду, 27 октября, в Рязанской областной универсальной научной библиотеке имени Горького состоялся VI слет волонтеров города. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

В мероприятии приняли участие 270 представителей волонтёрского движения: школьники, студенты, преподаватели, представители НКО и другие. Слёт прошёл в смешанном форме, часть участников подключилась онлайн.

Для рязанских волонтёров выступили эксперты в сфере добровольчества, молодежной политики, неформального образования и социального проектирования. Кроме того, состоялась панельная дискуссия «Партнерство ради общих целей».

Мероприятие проводилось в рамках проекта по развитию добровольчества в учебных заведениях города Рязани «Добро.Точки».