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Четверг, 11 ноября, 2021
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В Рязанской библиотеке №12 появится кинозал и коворкинг-зона

Александр Ильин
Фото: Елена Сорокина / vk.com

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В среду, 10 ноября, мэр Рязани Елена Сорокина ход ремонтных работ в библиотеке №12 на улице Новосёлов. Об этом говорится на официальной странице политика во ВКонтакте. 

Сообщается, что в библиотеку закуплена новая мебель и техническое оборудование. Кроме того, для пополнения библиотечного фонда приобретаются новые книги.

По словам Сорокиной, каждая зона в библиотеке будет уникальна, над их созданием работают художники-дизайнеры. Также здесь будут организованы места для чтения, детский сектор с игровой зоной, информационный зал с инсталляцией, кинозал, коворкинг-зона.

Уточняется, что в 2022 году обновлённые пространства появятся в библиотеке №9, Центральной детской и в 5 филиале Централизованной системы детских библиотек.

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