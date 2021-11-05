В Рязани злоумышленник разбил витрину магазина и попытался вынести бытовую технику

В Рязани на улице Новосёлов полицейские задержали 23-летнего местного жителя, который подозревается в краже бытовой техники из магазина в доме №18А. Об этом сообщает УМВД России по региону.

Патрульные услышали звук бьющегося стекла и поспешили разобраться в ситуации. На месте они обнаружили разбитую витрину и молодого человека с коробками в руках, который пытается скрыться во дворе.

Злоумышленника задержали. Недалеко от витрины обнаружили молоток. Для дальнейшего разбирательства на место преступления выехала следственно-оперативная группа.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»).