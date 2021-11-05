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Пятница, 5 ноября, 2021
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В Рязани злоумышленник разбил витрину магазина и попытался вынести бытовую технику

Александр Ильин
Фото: УМВД России по Рязанской области

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В Рязани на улице Новосёлов полицейские задержали 23-летнего местного жителя, который подозревается в краже бытовой техники из магазина в доме №18А. Об этом сообщает УМВД России по региону. 

Патрульные услышали звук бьющегося стекла и поспешили разобраться в ситуации. На месте они обнаружили разбитую витрину и молодого человека с коробками в руках, который пытается скрыться во дворе. 

Злоумышленника задержали. Недалеко от витрины обнаружили молоток. Для дальнейшего разбирательства на место преступления выехала следственно-оперативная группа.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»). 

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