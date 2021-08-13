21 C
Рязань
Пятница, 13 августа, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниПроисшествия Рязани

В Рязани женщина продавала алкоголь из своей квартиры на улице Тимакова

Елена Лобанова
В Рязани женщина продавала алкоголь из своей квартиры на улице Тимакова
- Advertisement -

Рязанка незаконно продавала алкоголь из своей квартиры на улице Тимакова. Полицейские пресекли нарушение. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД. 

О правонарушении полицейским рассказали местные жители. Рязанцы пожаловались, что одна из квартир пользуется популярностью у любителей алкоголя. Отмечено, что правоохранители не первый раз выявляют факт незаконной продажи алкоголя из этой квартиры. Ранее рязанку уже привлекали за такое же нарушение к административной ответственности. 

В рамках оперативных мероприятий выяснилось, что женщина возобновила незаконную деятельность. Участковые задокументировали повторное нарушение. 

Теперь против женщины возбудили уголовное дело по ст.171.4 УК РФ «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, если это деяние совершено неоднократно». Рязанке грозит наказание в виде штрафа в размере до 80 000 рублей, либо — в виде исправительных работ на срок до 1 года.

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,524ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]