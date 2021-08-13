В Рязани женщина продавала алкоголь из своей квартиры на улице Тимакова

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Рязанка незаконно продавала алкоголь из своей квартиры на улице Тимакова. Полицейские пресекли нарушение. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

О правонарушении полицейским рассказали местные жители. Рязанцы пожаловались, что одна из квартир пользуется популярностью у любителей алкоголя. Отмечено, что правоохранители не первый раз выявляют факт незаконной продажи алкоголя из этой квартиры. Ранее рязанку уже привлекали за такое же нарушение к административной ответственности.

В рамках оперативных мероприятий выяснилось, что женщина возобновила незаконную деятельность. Участковые задокументировали повторное нарушение.

Теперь против женщины возбудили уголовное дело по ст.171.4 УК РФ «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, если это деяние совершено неоднократно». Рязанке грозит наказание в виде штрафа в размере до 80 000 рублей, либо — в виде исправительных работ на срок до 1 года.