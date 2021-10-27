8.2 C
Рязань
Среда, 27 октября, 2021
spot_img
На главнуюНовости Рязани

В Рязани задержан мошенник, обманувший пенсионерок на 410 тысяч рублей

Александр Ильин
Фото: УМВД России по Рязанской области

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Рязанские полицейские задержали 24-летнего гражданина одной из стран Средней Азии, который подозревается в мошенничестве в отношении 4 пенсионерок. Об этом сообщает УМВД России по региону. 

По данным правоохранителей, от мошеннических действий пострадали пенсионерки в возрасте от 72 до 82 лет. В каждом случае применялась одна схема: злоумышленник, представляясь сотрудником полиции, звонил пожилым людям и говорил им, что их родственник попал в ДТП и необходимо срочно передать деньги курьеру, чтобы «замять» дело. 

В результате пенсионерам был нанесён ущерб на сумму 410 тысяч рублей. 

Следователи выяснили, что задержанный молодой человек является лишь частью преступной схемы. В его обязанности входила передача денег от курьеров другим злоумышленникам. 

В полиции возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.159 УК РФ, по которым грозит до 5 лет колонии. Расследование продолжается.

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

spot_img
Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,770ЧитателиЧитать
1,520ЧитателиЧитать