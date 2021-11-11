2 C
Рязань
Четверг, 11 ноября, 2021
spot_img
На главнуюНовости Рязани

В Рязани задержали 22-летнего угонщика «Жигулей»

Александр Ильин
Изображение Anja🤗#helpinghands#stayathome #solidarity#stays healthy🙏 с сайта Pixabay

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Сотрудники ДПС в ходе ночного патрулирования улиц Рязани задержали 22-летнего молодого человека, который причастен к угону автомобиля «Жигули» 38-летнего мужчины. Об этом сообщает УМВД по региону. 

Злоумышленник, заметивший полицейских, попытался медленно уехать от них, однако правоохранители заметили подозрительные действия водителя и остановили машину. 

Выяснилось, что за рулём находился нетрезвый юноша без документов на автомобиль. Инспекторы также заметили следы взлома замка зажигания.

Как оказалось, парень гулял ночью на улице Станкозаводской и решил покататься на отечественном авто. Сейчас в отношении злоумышленника решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

spot_img
Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,815ЧитателиЧитать
1,518ЧитателиЧитать