В Рязани задержали 22-летнего угонщика «Жигулей»

Сотрудники ДПС в ходе ночного патрулирования улиц Рязани задержали 22-летнего молодого человека, который причастен к угону автомобиля «Жигули» 38-летнего мужчины. Об этом сообщает УМВД по региону.

Злоумышленник, заметивший полицейских, попытался медленно уехать от них, однако правоохранители заметили подозрительные действия водителя и остановили машину.

Выяснилось, что за рулём находился нетрезвый юноша без документов на автомобиль. Инспекторы также заметили следы взлома замка зажигания.

Как оказалось, парень гулял ночью на улице Станкозаводской и решил покататься на отечественном авто. Сейчас в отношении злоумышленника решается вопрос о возбуждении уголовного дела.