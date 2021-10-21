В Рязани за 9 месяцев выявили 11 семей, находящихся в социально опасном положении

На заседании комитета по общественной безопасности и противодействию коррупции Рязанской городской Думы депутаты обсудили вопрос о деятельности отряда народной дружины «Кибердружина». Об этом сообщила пресс-служба РГД.

Основным направлением работы отряда является выявление противоправного контента в сети Интернет с последующей передачей сведений в компетентные органы, в частности, материалов, содержащих экстремистский характер, информации о продаже психотропных веществ, рекламы незаконных финансовых услуг.

Члены комитета заслушали информацию администрации города по мониторингу в сфере межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных отношений за III квартал 2021 года. Обстановка в данной сфере оценивается как стабильная и контролируемая со стороны правоохранительных органов и администрации Рязани. Межнациональных и межконфессиональных конфликтов за отчетный период не допущено.

Члены комитета заслушали также информацию о деятельности муниципальной системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. За III квартал 2021 года проведено 24 заседания комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, рассмотрено 424 материала в отношении подростков и их родителей. За отчетный период выявлено 11 семей, находящихся в социально опасном положении, и 20 семей, имеющих факторы социального риска. Организован патронаж семей этой категории.

Также на заседании комитета депутаты обсудили изменения в Положение о порядке назначения и проведения опроса граждан в городе Рязани, Положение о порядке назначения и проведения собрания, конференции граждан в городе Рязани, Порядок сообщения депутатом РГД о возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов. Проекты соответствующих решений разработаны в целях совершенствования муниципальных правовых актов.