В четверг, 28 октября, в Рязани прошёл очередной рейд по проверке соблюдения масочного режима в общественном транспорте. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

На конечную остановку «Новосёлов, 60» приехали сотрудники полиции, управления транспорта, МКУ «ГО и ЧС». Специалисты проверили наличие у водителей масок, перчаток, дезинфицирующих средств.

Также участники мероприятия проверили соблюдение горожанами масочного режима на конечной остановке. С рязанцами провели профилактическую беседу.