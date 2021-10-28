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Четверг, 28 октября, 2021
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В Рязани вновь проверили соблюдение масочного режима в общественном транспорте

7info

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В четверг, 28 октября, в Рязани прошёл очередной рейд по проверке соблюдения масочного режима в общественном транспорте. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

На конечную остановку «Новосёлов, 60» приехали сотрудники полиции, управления транспорта, МКУ «ГО и ЧС». Специалисты проверили наличие у водителей масок, перчаток, дезинфицирующих средств.

Также участники мероприятия проверили соблюдение горожанами масочного режима на конечной остановке. С рязанцами провели профилактическую беседу.

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