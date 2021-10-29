В Рязани вновь начнёт работать маршрут № 45

В Рязани возобновят перевозки пассажиров по маршруту № 45. Об этом было заявлено во время личного приёма граждан, который мэр Елена Сорокина провела в режиме видеоконференцсвязи.

Планируется, что на маршруте будут ездить восемь автобусов среднего класса. Путь следования машин скорректируют: из Ворошиловки автобусы поедут через улицы Станкозаводскую, Молодцова, Северную окружную дорогу. После этого через Первомайский проспект мимо Кремля проедут на улицу Кальную и в микрорайон ДПР -1.

На улице 1-я Красная от дома № 17 до № 15 корпус 2 нет тротуара. Елена Сорокина поручила решить вопрос с безопасностью маршрута.