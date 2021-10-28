В Рязани установят памятный знак в месте прохождения линии обороны в поселке Дягилево. Об этом сообщила пресс-служба Рязанской гордумы.

На заседании Рязанской городской Думы депутаты одобрили предложение рязанского регионального общественного фонда содействия патриотическому воспитанию граждан «Служу Отечеству» об установке памятного знака в месте прохождения линии обороны в поселке Дягилево со следующим текстом: «С 24 ноября по 6 декабря 1941 г. в районе Дягилево, Шахманово, Бородатово, Ульяновка, Нашатыркино занимали оборону подразделения 694-го и 695-го отдельных сапёрных батальонов, 291-го отдельного зенитного артиллерийского дивизиона, 51-ого отдельного танкового батальона, 17-ой танковой бригады, батальона курсантов Владимирского пехотного училища, 1-го Рязанского добровольческого рабочего полка, авиадесантного батальона. Командующий группы Рязанского рубежа обороны генерал-лейтенант танковых войск, Герой Советского Союза Василий Александрович Мишулин».

Также принято решение об установке информационных досок на фасаде здания рязанского строительного колледжа имени Героя Советского Союза В.А. Беглова со следующими текстами:

1) «Выпускник Рязанского строительного техникума 1939 года Герой Советского Союза Иван Петрович Гусев»;

2) «Выпускник Рязанского строительного техникума 1930 года Герой Советского Союза Леонид Алексеевич Голубев»;

3) «Выпускник Рязанского строительного техникума 1949 года полный кавалер ордена Славы Александр Павлович Зайцев».