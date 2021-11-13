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Суббота, 13 ноября, 2021
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В Рязани телефонные мошенники украли со счёта мужчины 3 млн рублей

Александр Ильин

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В Рязани за один день телефонные мошенники украли с банковских счетов двух рязанцев 3 млн 300 тыс. рублей, сообщает УМВД России по региону. 

Так, 36-летний мужчина, проживающий в Советском районе города, лишился 3 млн. рублей, а 62-летняя местная жительница — 300 тысяч. 

В каждом случае злоумышленники действовали по одной схеме: звонили жертвам и, представляясь работниками банками, говорили, что их счёт атакуют, и необходимо срочно сообщить данные карты, чтобы обезопасить сбережения. 

В полиции по факту мошенничества возбуждены уголовные дела.

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