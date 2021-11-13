В Рязани телефонные мошенники украли со счёта мужчины 3 млн рублей

В Рязани за один день телефонные мошенники украли с банковских счетов двух рязанцев 3 млн 300 тыс. рублей, сообщает УМВД России по региону.

Так, 36-летний мужчина, проживающий в Советском районе города, лишился 3 млн. рублей, а 62-летняя местная жительница — 300 тысяч.

В каждом случае злоумышленники действовали по одной схеме: звонили жертвам и, представляясь работниками банками, говорили, что их счёт атакуют, и необходимо срочно сообщить данные карты, чтобы обезопасить сбережения.

В полиции по факту мошенничества возбуждены уголовные дела.