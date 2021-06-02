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Среда, 2 июня, 2021
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В Рязани сотрудники Почты России вакцинировались от COVID-19 прямо на рабочем месте

7info7
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Почта России предоставила работникам рязанского управления возможность вакцинироваться прямо на рабочем месте от коронавирусной инфекции препаратом «Спутник V».

Пункт вакцинации был организован в рабочем кабинете аппарата управления Почты России в Рязанской области с соблюдением всех необходимых требований.

Запись на вакцинацию велась заранее. Но даже те сотрудники УФПС Рязанской области, которые не записались заблаговременно, имели возможность прийти в этот день в здравпункт, оформить необходимые документы на месте и сделать прививку. Вакцинирование провела выездная медицинская бригада ГБУ РО «Городская клиническая больница N°4»

Я контактирую с большим количеством людей и хочу быть уверена, что сама нахожусь под защитой от коронавируса и для других не представляю угрозу. Сделала прививку чтобы жить и не бояться. Рада, что получилось ее поставить именно на работе, поэтому очень признательна компании за такую возможность, — говорит советник директора УФПС Рязанской области Алина Невельская.

Перед вакцинированием все получили консультацию врача-терапевта и медицинские рекомендации. Остальные желающие смогут пройти процедуру во время второго этапа вакцинации, который состоится в таком же формате через 21 день после введения первого компонента. Вакцинация проводится бесплатно и в добровольном порядке.

Почта России является непрерывно действующей организацией. Вакцинирование от коронавирусной инфекции – это профессиональная необходимость для наших сотрудников, которые ежедневно общаются с большим количеством клиентов и партнеров, для нас очень важно максимально защитить их от коронавирусной инфекции. Именно поэтому мы предоставили сотрудникам возможность сделать прививку от Covid на рабочем месте и съэкономить своё время, — отметил директор УФПС Рязанской области Олег Прошкин.

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