В Рязани сотрудники Почты России вакцинировались от COVID-19 прямо на рабочем месте

Почта России предоставила работникам рязанского управления возможность вакцинироваться прямо на рабочем месте от коронавирусной инфекции препаратом «Спутник V».
Пункт вакцинации был организован в рабочем кабинете аппарата управления Почты России в Рязанской области с соблюдением всех необходимых требований.
Запись на вакцинацию велась заранее. Но даже те сотрудники УФПС Рязанской области, которые не записались заблаговременно, имели возможность прийти в этот день в здравпункт, оформить необходимые документы на месте и сделать прививку. Вакцинирование провела выездная медицинская бригада ГБУ РО «Городская клиническая больница N°4»
Перед вакцинированием все получили консультацию врача-терапевта и медицинские рекомендации. Остальные желающие смогут пройти процедуру во время второго этапа вакцинации, который состоится в таком же формате через 21 день после введения первого компонента. Вакцинация проводится бесплатно и в добровольном порядке.