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Понедельник, 6 сентября, 2021
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В Рязани скончался бывший директор детской школы искусств №7 Александр Сухоплюев

Елена Лобанова
В Рязани скончался бывший директор детской школы искусств №7 Александр Сухоплюев

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В среду, 1 сентября, в Рязани скончался бывший директор детской школы искусств №7 Александр Сухоплюев. Мужчине был 81 год. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минкульта. 

Александр Сухоплюев родился в селе Кутулик Аларского района Иркутской области в 1940 году. После окончания Рязанского училища имени Пироговых работал в музыкальных школах, а в 1985 году открыл и возглавил школу искусств №7.  

— Александр Данилович занимался любимым делом, давшим возможность реализовать дарованные ему таланты – педагога, музыканта, воспитателя. Это был замечательный человек, отзывчивый, добрый, внимательный, — говорится в сообщении. 

Министерство культуры и туризма Рязанской области выражает глубокие соболезнования родным и близким Александра Сухоплюева.

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