В среду, 1 сентября, в Рязани скончался бывший директор детской школы искусств №7 Александр Сухоплюев. Мужчине был 81 год. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минкульта.
Александр Сухоплюев родился в селе Кутулик Аларского района Иркутской области в 1940 году. После окончания Рязанского училища имени Пироговых работал в музыкальных школах, а в 1985 году открыл и возглавил школу искусств №7.
Министерство культуры и туризма Рязанской области выражает глубокие соболезнования родным и близким Александра Сухоплюева.