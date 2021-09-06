В среду, 1 сентября, в Рязани скончался бывший директор детской школы искусств №7 Александр Сухоплюев. Мужчине был 81 год. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минкульта.

Александр Сухоплюев родился в селе Кутулик Аларского района Иркутской области в 1940 году. После окончания Рязанского училища имени Пироговых работал в музыкальных школах, а в 1985 году открыл и возглавил школу искусств №7.

— Александр Данилович занимался любимым делом, давшим возможность реализовать дарованные ему таланты – педагога, музыканта, воспитателя. Это был замечательный человек, отзывчивый, добрый, внимательный, — говорится в сообщении.

Министерство культуры и туризма Рязанской области выражает глубокие соболезнования родным и близким Александра Сухоплюева.