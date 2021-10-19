В Рязани шесть улиц останутся без электричества

В четверг, 21 октября, в Рязани отключат электроэнергию на шести улицах. Причина – ремонт на воздушной линии, сообщает пресс-служба мэрии.

Работы начнутся в 08.30 и завершатся к 15.30. Электричества не будет по следующим адресам:

улица Попова, дом 37, дом 39, дом 43, дом 45, дом 47, дом 44, дом 49, дом 51, дом 53,

улица 1-я Механизаторов, дом 24, дом 26, дом 28, дом 30, дом 32, дом 34, дом 36, дом 38,

улица 2-я Механизаторов, дом с 18 по 40, дом с 35 по 53,

улица Луговая, дом 58, дом 60, дом 62,

проезд Ушинского, дом 14, дом 16, дом 18, дом 33,