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Вторник, 19 октября, 2021
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В Рязани шесть улиц останутся без электричества

7info7

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В четверг, 21 октября, в Рязани отключат электроэнергию на шести улицах. Причина – ремонт на воздушной линии, сообщает пресс-служба мэрии.

Работы начнутся в 08.30 и завершатся к 15.30. Электричества не будет по следующим адресам:

  • улица Попова, дом 37, дом 39, дом 43, дом 45, дом 47, дом 44, дом 49, дом 51, дом 53,
  • улица 1-я Механизаторов, дом 24, дом 26, дом 28, дом 30, дом 32, дом 34, дом 36, дом 38,
  • улица 2-я Механизаторов, дом с 18 по 40, дом с 35 по 53,
  • улица Луговая, дом 58, дом 60, дом 62,
  • проезд Ушинского, дом 14, дом 16, дом 18, дом 33,
  • улица Полиграфистов, дом 1, дом 2, дом 3, дом 6, дом 36.

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