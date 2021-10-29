7.6 C
Рязань
Пятница, 29 октября, 2021
spot_img
На главнуюНовости Рязани

В Рязани с 1 ноября изменится маршрут автобуса №10

Александр Ильин

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

В автобусный маршрут №10 в Рязани внесут изменения с понедельника, 1 ноября. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. 

Так, автобусы №10 при движении от пос. Мехзавода следуют к вокзалу Рязань-2, после разворачиваются в сторону Московского шоссе и едут по улицам Октябрьской, Молодцова, Интернациональной, до конечного остановочного пункта «Телезавод».

При движении от «Телезавода» после остановки ТД «Барс» автобусы следуют к вокзалу «Рязань-2» для разворота, после по ул. Вокзальной, через «Рязань-1» с выездом на Первомайский проспект, с остановками «Гостиница Первомайская», «пл. Победы», «Вокзальная». Далее автобусы следуют по Михайловскому шоссе до пос. Мехзавода.

Маршрут будут обслуживать 5 автобусов большой вместимости. 

В связи с указанными изменениями на маршруте №11 увеличено количество автобусов — с 3 до 4 единиц.

В Рязани с 1 ноября изменится маршрут автобуса №10
Фото: Администрация города Рязани

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

spot_img
Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,783ЧитателиЧитать
1,520ЧитателиЧитать