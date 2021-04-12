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Понедельник, 12 апреля, 2021
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В Рязани разыскивают пассажира, который смог остановить попавший в ДТП автобус №98

Елена Лобанова
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Администрация Рязани разыскивает молодого человека, который смог остановить автобус №98. Очевидцы уверяют, что благодаря рязанцу транспорт не улетел в реку. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.

Одна из пассажирок рассказала, что молодой человек заметил, что водитель потерял сознание. Он быстро сориентировался, выровнял траекторию автобуса и сбросил скорость. После один из пассажиров автобуса №98 поблагодарил храбреца «за спасение целого автобуса».

Известно, что рязанец носит фамилию Фетисов. Администрация города просит его откликнуться и позвонить по телефону 200-900.

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