В Рязани пятиклассника наградили медалью «За проявленное мужество» за спасение друга из проруби

В четверг, 28 октября, школьника из Пителинского района Рязанской области Максима Тюрина наградили медалью «За проявленное мужество» за спасение друга из ледяной проруби. Об этом сообщает пресс-служба Правительства региона.

Награждение состоялось в рамках торжественной церемонии Всероссийского проекта «Дети-герои». Награду мальчику вручил губернатор области Николай Любимов.

«Храбрый, благородный поступок пятиклассника Максима Тюрина заслуживает высокой награды. В критической ситуации он не растерялся, не остался в стороне, а проявил мужество, стойкость, бросился на помощь, рискуя своей жизнью. И это поступок настоящего мужчины», — сказал Любимов.

Максим совершил героический поступок 2 декабря 2020 года. Он вместе с другими детьми играл на льду озера возле села Нестерово. Один из них расколол лёд. Мальчик хотел зачерпнуть ведёрком воду, но поскользнулся и упал в прорубь. Выбраться самостоятельно у него не получалось. Тогда Максим Тюрин подобрался к нему и за руки вытащил из ледяной воды.