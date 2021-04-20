В Рязани проверили отремонтированные дороги

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Вопросы ремонта автомобильных дорог обсудили на заседании, которое провёл и.о. заместителя главы администрации города Борис Ясинский. Об этом сообщает пресс-служба администарции Рязани.

На заседании отчитались о повторном обследовании 43 участков автомобильных дорог, находящихся на гарантии. Ямочный ремонт подрядчики провели на 30 из них, на 13 — нарушения устранены не были. В адрес последних направят претензии к качеству исполнения работ.

Также участники встречи обсудили вопросы содержания автодорог, которые продолжают ремонтировать в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» по заключенным 2-летним муниципальным контрактам. На большинстве объектах подрядные организации уже ведут ремонт дорожного полотна. На улицах Татарской, Пролетарской, Братиславской подрядчики не приступили к выполнению работ своевременно.

По итогам заседания ответственным подразделениям поручили проконтролировать работы.