В Рязани проверили ход строительства пристройки к детскому саду №121 и яслей на улице Бирюзова

Мэр Рязани Елена Сорокина проверила, как идёт строительство пристройки к детскому саду №121 и яслей в районе ул. Бирюзова, д. 31. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В пристройке к детскому саду №121 для детей ясельного возраста сейчас проводятся штукатурные работы и укладка плитки во внутренних помещениях. Завершены работы по монтажу коммуникаций. На прилегающей территории ведётся благоустройство: устанавливаются навесы, декоративные элементы.

Уточняется, что работы на этом объекте идут с отставанием от графика. Подрядчик заверяет, что ускорит темпы.

В яслях на Бирюзова в настоящий момент закончены штукатурные работы и устройство стяжки, завершён монтаж коммуникаций. Сейчас ведётся отделка помещений и благоустройство вокруг здания.

Строительные работы здесь также идут с отставанием.