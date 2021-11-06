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Суббота, 6 ноября, 2021
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В Рязани проверили ход строительства пристройки к детскому саду №121 и яслей на улице Бирюзова

Александр Ильин
Фото: Администрация города Рязани

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Мэр Рязани Елена Сорокина проверила, как идёт строительство пристройки к детскому саду №121 и яслей в районе ул. Бирюзова, д. 31. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В пристройке к детскому саду №121 для детей ясельного возраста сейчас проводятся штукатурные работы и укладка плитки во внутренних помещениях. Завершены работы по монтажу коммуникаций. На прилегающей территории ведётся благоустройство: устанавливаются навесы, декоративные элементы. 

Уточняется, что работы на этом объекте идут с отставанием от графика. Подрядчик заверяет, что ускорит темпы. 

В яслях на Бирюзова в настоящий момент закончены штукатурные работы и устройство стяжки, завершён монтаж коммуникаций. Сейчас ведётся отделка помещений и благоустройство вокруг здания. 

Строительные работы здесь также идут с отставанием. 

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