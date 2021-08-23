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Понедельник, 23 августа, 2021
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В Рязани прошло возложение цветов в честь годовщины Курской битвы

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В Рязани прошло возложение цветов в честь годовщины Курской битвы

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В понедельник, 23 августа, состоялось торжественное возложение цветов в часть 78-й годовщины Курской битвы. Церемония прошла у мемориального комплекса «Монумент Победы» в Рязани, участие в ней приняли первый зампред регионального правительства Анна Рослякова, представители власти, общественных организаций, депутаты, ветераны.

Именно победа в боях Курской битвы стала переломной в ходе Великой Отечественной войны. Битва стала одной из крупнейших в истории: в ней участвовало более 4 млн человек, на поле боя было брошено свыше 69 тыс. орудий.

На мероприятии присутствовал участник Курской битвы полковник Владимир Кореев. Он поделился воспоминаниями о тех днях.

Курская битва для меня началась так: моя пулеметная рота, в июле, числах десятых примерно, прибыла под Курск. Мы вступили в бой, когда уже началась наступательная операция. Сидим в окопах. Противник бьет редким, но неприятным минометным огнем. И вдруг командир роты, капитан Павленко, подает команду: «Рота, в атаку, вперед!». И мы нашли силы подняться из спасительных окопов, выйти на открытую местность, — рассказал ветеран. — Все вскочили и с криком «Ура!» бросились вперед. Один упал, второй, третий… Упал командир. Но мы бежим вперед. Потом смотрим, а впереди нас тоже кто-то бежит. И странно, мы же первые бежали. Мы подумали: кто это там? Всмотрелись: враги! Они выскочили из своих окопов и начали убегать. И как только мы это поняли, еще громче закричали «Ура!».

  • В Рязани прошло возложение цветов в честь годовщины Курской битвы
  • В Рязани прошло возложение цветов в честь годовщины Курской битвы
  • В Рязани прошло возложение цветов в честь годовщины Курской битвы
  • В Рязани прошло возложение цветов в честь годовщины Курской битвы
  • В Рязани прошло возложение цветов в честь годовщины Курской битвы

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