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Суббота, 30 октября, 2021
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В Рязани пропал 7-летний Иван Лощинин

Александр Ильин

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В субботу, 30 октября, в Рязани пропал 7-летний Иван Иванович Лощинин. О начала поисков сообщил ПСО «Мещера».

С сегодняшнего дня местонахождение мальчика неизвестно.

Приметы: рост 140 см, худощавое телосложение, тёмные волосы, глаза карие. 

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