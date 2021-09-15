В среду, 15 сентября, в Рязани произошло массовое отключение холодной воды. Информация появилась на сайте Водоканала.
Причина – аварии на водопроводе. К их устранению приступили утром.
До 17.00 ХВС не будет по следующим адресам:
3-й Нефтезаводской проезд, дома 5, 7, 9, 11, 13, 14;
3-й Нефтезаводской проезд, дома 2, 2а, 4 организации;
Окский проезд , дома 4, 11, 13, 15, 24, 35 (Автовокзал , Торговый городок);
1-й Озерный переулок;
1-й район;
2-й Озерный;
2-й район;
3-й Озерный переулок;
4-й Озерный переулок;
5-й Озерный переулок;
Озерный проезд;
Преображенская улица;
Семчин Лоск;
Трехреченская улица;
Подачу ХВС снизят по адресам:
3-й район;
4-й район;
5-й район;
Семчинская улица;
Княжье Поле;
Митин Лоск;
Свободы улица;
Колхозная улица;
Школьная улица;
Советская улица;
Сельских Строителей улица;
Садовая улица;
Призаводская улица;
Школьная улица;
Новостройка улица;
До 17.00 ХВС не будет по адресам:
Качевская улица, дом 34 корп.2;
Поселковая улица, дом 5;
До 18.00:
Высоковольтная улица, дома 37 корп.1, 37 корп.2, 37 корп.3, 37 корп.4
ЦТП – Высоковольтная, дом 37 а
поселок Мехзавода,
Роща улица;
До 17:00 по адресам:
Княжье Поле, дом 4
Семчинская, дома 1, 1 корп.1, 1 корп.2, 1 корп.3, 3
До 18:00 по адресам:
Высоковольтная улица, дома 27 корп.1, 27 корп.2, 29 корп.1, 29 корп.2, 29 корп.3, 29а, 31, 31 корп.1, 31 корп.2, 33 корп.1, 35, 37;
Шевченко улица, дома 78;
котельная 148 квартала;
Высоковольтная, дом33 к2.