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Среда, 15 сентября, 2021
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В Рязани произошло массовое отключение холодной воды

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В Рязани произошло массовое отключение холодной воды

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В среду, 15 сентября, в Рязани произошло массовое отключение холодной воды. Информация появилась на сайте Водоканала.

Причина – аварии на водопроводе. К их устранению приступили утром.

До 17.00 ХВС не будет по следующим адресам:

3-й Нефтезаводской проезд, дома 5, 7, 9, 11, 13, 14;

3-й Нефтезаводской проезд, дома 2, 2а, 4 организации;

Окский проезд , дома 4, 11, 13, 15, 24, 35 (Автовокзал , Торговый городок);

1-й Озерный переулок;

1-й район;

2-й Озерный;

2-й район;

3-й Озерный переулок;

4-й Озерный переулок;

5-й Озерный переулок;

Озерный проезд;

Преображенская улица;

Семчин Лоск;

Трехреченская улица;

 Подачу ХВС снизят по адресам:

3-й район;

4-й район;

5-й район;

Семчинская улица;

Княжье Поле;

Митин Лоск;

Свободы улица;

Колхозная улица;

Школьная улица;

Советская улица;

Сельских Строителей улица;

Садовая улица;

Призаводская улица;

Школьная улица;

Новостройка улица;

До 17.00 ХВС не будет по адресам:

Качевская улица, дом 34 корп.2;

Поселковая улица, дом 5;

До 18.00:

Высоковольтная улица, дома 37 корп.1, 37 корп.2, 37 корп.3, 37 корп.4

ЦТП – Высоковольтная, дом 37 а

поселок Мехзавода,

Роща улица;

До 17:00 по адресам:

Княжье Поле, дом 4

Семчинская, дома 1, 1 корп.1, 1 корп.2, 1 корп.3, 3

До 18:00 по адресам:

Высоковольтная улица, дома 27 корп.1, 27 корп.2, 29 корп.1, 29 корп.2, 29 корп.3, 29а, 31, 31 корп.1, 31 корп.2, 33 корп.1, 35, 37;

Шевченко улица, дома 78;

котельная 148 квартала;

Высоковольтная, дом33 к2.

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