В Рязани произошло массовое отключение холодной воды

- Advertisement -

В Рязани без холодной воды остались десятки домов 28 июня. Об этом рязанцев проинформировали в мэрии.

Причина – аварии на водопроводе. Утром специалисты Водоканала приступили к их устранению.

До 15.00 воды не будет по следующим адресам: улица Михайловское шоссе, дом 240 корп. 1, дом 250 корп. 1, дом 250 корп. 2, дом 250 корп. 3, дом 250 корп. 4, дом 250 корп. 5, дом 250 корп. 6, дом 250 корп. 7;

До 17.00:

улица Чкалова, дом 5, дом 5 корп. 1, дом 7, дом 7 корп. 1, дом 9,

улица 2-й Мопровский переулок, дом 10, дом 12, дом 13, дом 15,

улица профессора Никулина, дом 6;

Также до 17.00:

улица Заречная, дом 11/35, дом 12/33, дом 13/38, дом 14, дом 15, дом 16,

улица Луговая (пос. Канищево), дом 15, дом 15а, дом 16, дом 17, дом 18, дом 19, дом 20, дом 20а, дом 21, дом 22, дом 24, дом 25,

улица Северная, дом 9, дом 9а, дом 10, дом 11/42, дом 12/37, дом 13, дом 14/40, дом 15, дом 16, дом 18, дом 20;