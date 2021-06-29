В Рязани прекратили работу маршрута № 34М2

После окончания действия свидетельства прекращены пассажирские перевозки на маршруте № 34М2, сообщает пресс-служба администрации Рязани.
Автобусы ездили по маршруту «улица Новосёлов, 60 — Недостоево». Перевозчик работал некачественно, выпуская ежедневно по 5 машин вместо положенных 17.
До Недостоева ходят маршруты № 21, 30, 73, 75, 82, 91, ежедневно работает порядка 60 автобусов, отметили в мэрии.
Кроме того, планируется увеличить число автобусов на маршруте № 21, на 75-м работает транспорт среднего класса, всего 20 автобусов.