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Четверг, 27 мая, 2021
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В Рязани появится новая зеленая зона

7info
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На заседании Рязанской городской Думы депутаты одобрили изменения в Генеральный план города Рязани, сообщила пресс-служба РГД.

Функциональное зонирование территории, расположенной по адресу:  район Московский, квартал 5, участок 12, изменено с многофункциональной зоны делового, общественного и коммерческого назначения на зону лесопарков, городских лесов, зон отдыха.

Рассматриваемая территория в районе пересечения улиц Юбилейной и Великанова общей площадью 8050 кв. м. относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена, основная ее часть расположена в границах лесопаркового зеленого пояса вокруг города Рязани, утвержденного Постановлением Рязанской областной Думы от 13.12.2017 № 501-VI РОД. На территории находится участок леса. 

Изменения в Генеральный план города Рязани необходимы для проведения работ по постановке на государственный кадастровый учет участков городских лесов, расположенных на территории города Рязани.

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