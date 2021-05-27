В Рязани появится новая зеленая зона

- Advertisement -

На заседании Рязанской городской Думы депутаты одобрили изменения в Генеральный план города Рязани, сообщила пресс-служба РГД.

Функциональное зонирование территории, расположенной по адресу: район Московский, квартал 5, участок 12, изменено с многофункциональной зоны делового, общественного и коммерческого назначения на зону лесопарков, городских лесов, зон отдыха.

Рассматриваемая территория в районе пересечения улиц Юбилейной и Великанова общей площадью 8050 кв. м. относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена, основная ее часть расположена в границах лесопаркового зеленого пояса вокруг города Рязани, утвержденного Постановлением Рязанской областной Думы от 13.12.2017 № 501-VI РОД. На территории находится участок леса.

Изменения в Генеральный план города Рязани необходимы для проведения работ по постановке на государственный кадастровый учет участков городских лесов, расположенных на территории города Рязани.