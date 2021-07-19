В Рязани полицейские задержали сожителей-закладчиков

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В Рязани сотрудники полиции задержали мужчину и женщину, которые работали курьером в нелегальном интернет-магазине по продаже синтетических наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Пара, передвигавшаяся на автомобиле по районам города, попала в поле зрения правоохранителей. Полицейские установили личности и местонахождение предполагаемых злоумышленников. 33-летнего рязанца с 24-летней сожительницей задержали у дома на Касимовском шоссе. Подозреваемые выезжали делать закладки. В ходе личного досмотра мужчины полицейские обнаружили 18 свёртков, у девушки —1 сверток с «синтетикой». В машине нашли материалы для упаковки. Оставшийся товар хранился в квартире.

У криминальной пары изъяли 107 граммов производного N-метилэфедрона и 9 граммов мефедрона. Расследование уголовного дела продолжается.