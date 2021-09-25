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Суббота, 25 сентября, 2021
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В Рязани планируют отреставрировать историческое здание поликлиники №14

Александр Ильин
В Рязани планируют отреставрировать историческое здание поликлиники №14
Фото: Яндекс.Карты

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На портале госзакупок появился тендер на реставрацию рязанской поликлиники №14, расположенной на ул. Семинарская, дом №46. 

Согласно документации, стоимость работ оценивается в 159 224 510 рублей. Уточняется, что средства выделят из областного бюджета. 

Тендер предусматривает реставрацию фасада, крыши, внутренних помещений, ремонт коммуникаций, восстановление первоначальных дверных и оконных проёмов.

Подрядчик должен будет завершить работы до 15 декабря 2022 года. 

Напомним, здание поликлиники №14 было построено в 1817 году. Оно является объектом культурного наследия федерального значения. Прежде здесь находилась Губернская больница.

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